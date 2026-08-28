Gian Carlo Loffredo: 'La ley nos da un marco jurídico para no depender del Estado de Excepción'

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, explicó sobre el apoyo de FF.AA. a Policía Nacional, tema que se trata en la Asamblea Nacional. Indicó que lo más importante de esta ley es que da un marco jurídico para que las instituciones encargadas de la seguridad no dependan de un Estado de Excepción.

Loffredo enfatizó que el valor de esta propuesta normativa radica en dotar al Estado de un respaldo legal ordinario y duradero para el despliegue militar en tareas de apoyo a la seguridad interna, evitando que la efectividad de las operaciones antidrogas y contra la delincuencia organizada dependa de la declaratoria recurrente y temporal de un Estado de Excepción.