María Fernanda Espinosa: 'La candidatura tiene que contar con el apoyo pleno de los 15 países'

“Se trata de una selección más que una elección y cualquier candidatura tiene que contar con el apoyo pleno de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad y con el no veto de los cinco países”, comentó María Fernanda Espinosa, candidata a Secretaria General de la ONU, sobre la influencia de Estados Unidos en la votación.

Espinosa analizó las dinámicas de negociación diplomática y el peso geopolítico de las potencias globales en la definición del máximo liderazgo del organismo internacional. Destacó que la definición del cargo trasciende una elección convencional y se configura como un riguroso proceso de selección técnica y política. Además, señaló que, cualquier aspiración viable requiere alcanzar el respaldo unánime de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y evitar el veto de sus cinco miembros permanentes, lo que exige una estrategia de alto nivel enfocada en tender puentes, construir consensos y conciliar las prioridades de los distintos bloques del escenario internacional.