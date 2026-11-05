Gilda Alcívar: 'Tenemos 63 escuelas afectadas en su infraestructura'

Pese a que el ciclo lectivo continúa su curso a nivel nacional, los embates de las precipitaciones ya dejan 63 planteles escolares con severas afectaciones por colapso de muros e inundaciones, por lo que la infraestructura del sistema educativo requiere intervenciones prioritarias para garantizar la seguridad de los estudiantes, detalló Gilda Alcívar, ministra de Educación.

Según Alcívar, la evaluación constante de la infraestructura, la activación de planes de contingencia y la canalización oportuna de recursos de emergencia resultan prioritarias para rehabilitar los espacios físicos y garantizar el derecho a la educación de manera segura en las zonas afectadas.