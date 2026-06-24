Gisella Buendía: 'Ecuador tiene nivel, pero no tiene entrenador con experiencia en Mundiales'

"Ecuador tiene mucho nivel, pero lamentablemente no tenemos un entrenador con experiencia en Mundiales" comentó Gisella Buendía, periodista deportiva, sobre la actuación de la Selección de Ecuador.

Buendía analizó las variables que podrían condicionar la coninuidad de la Selección Ecuatoriana en la Copa del Mundo. Reconoció que la plantilla tricolor atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a jerarquía individual, sin embargo, advirtió que la falta de experiencia mundialista en el banquillo técnico, liderado por Sebastián Beccacece, representa una desventaja estratégica frente a otras selecciones con procesos más consolidados. Indicó que la gestión de la presión y la lectura de partidos en torneos tan cortos y de eliminación directa exigen una experticia específica que el actual mando técnico deberá presentar con planteamiento táctico riguroso.