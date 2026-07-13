Gisella Buendía: 'El ritmo en este tipo de partidos es difícil'

"El despliegue o el desgaste físico que se tiene en esta cita mundialista, el ritmo en este tipo de partidos es difícil", comentó Gisella Buendía, periodista deportiva, sobre los partidos de semifinales del Mundial 2026.

Buendía analizó las variables fisiológicas, logísticas y tácticas que condicionan el rendimiento de las selecciones que han logrado clasificarse a las semifinales del torneo. Advirtió que, en esta etapa definitiva, el aspecto estratégico pasa a un segundo plano si no se gestiona adecuadamente la fatiga acumulada de los futbolistas.