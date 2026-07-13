Juan Carlos Blum: 'Vamos a volver a estar interconectados con Colombia'

"Vamos a volver a estar interconectados (con Colombia) para enfrentar este estiaje", indicó Juan Carlos Blum, ministro de Energía y Ambiente, sobre la situación energética del país.

Blum comentó sobre las acciones inmediatas y los acuerdos binacionales que implementa el Gobierno para hacer frente a la crisis energética derivada de la severa sequía que afecta a la región. Destacó que recuperar y estabilizar el flujo de importación de energía desde Colombia constituye un pilar fundamental dentro del plan de contingencia estatal.