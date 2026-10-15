Gonzalo Arias: 'La eficiencia energética (...) s hacer lo mismo pero con menos energía'

“La eficiencia energética no es quitar la producción, es hacer lo mismo pero con menos energía”, dice Gonzalo Arias, miembros de la Comisión Eficiencia Energética del Cieepi, sobre las crisis de energía en Ecuador.

Arias analizó el enfoque técnico necesario para abordar la crisis energética en Ecuador sin comprometer el crecimiento productivo. Aclaró que la verdadera eficiencia energética no consiste en apagar la producción o racionar la operatividad industrial de forma indiscriminada, sino en implementar auditorías tecnológicas, sistemas de gestión energética (ISO 50001) y procesos de reconversión de maquinaria que permitan mantener o elevar los niveles de rendimiento utilizando un menor volumen de energía.