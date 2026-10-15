José Cabrera: 'Tenemos (...) 2 500 recintos electorales de contingencia'

Tenemos 4 399 recintos electorales oficiales y 2 500 recintos electorales de contingencia, en caso de que haya eventualidades por lluvias, indicó José Cabrera, presidente del CNE, sobre las elecciones seccionales.

Cabrera presentó los detalles del operativo de infraestructura e integración logística desplegado para garantizar la realización de las próximas elecciones seccionales frente a eventuales riesgos invernales. Precisó que el organismo electoral ha habilitado 4 399 recintos electorales oficiales y ha estructurado una red preventiva de 2 500 recintos de contingencia a nivel nacional para responder de forma inmediata en caso de inundaciones, colapsos viales o afectaciones climáticas provocadas por el invierno o el fenómeno de El Niño. Indicó que esta estrategia de mitigación operativa busca asegurar la continuidad del proceso, salvaguardar el material comicial y garantizar el pleno ejercicio del voto a toda la ciudadanía.