Henry Delgado: 'Hemos logrado tomar el control de Quito'

“Hemos logrado tomar el control de Quito”, señaló Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto, asegurando que las acciones de las Fuerzas Armadas han permitido reforzar el control en la capital.

Delgado analizó los resultados del plan de intervención operacional y presencia militar sostenida en Quito. Aseguró que las operaciones tácticas coordinadas han permitido neutralizar focos delictivos y restablecer el control del orden público en diversos sectores prioritarios de la ciudad. Destacó que el fortalecimiento del patrullaje continuo, la ejecución de controles de armas y la articulación con organismos de inteligencia militar son piezas clave en la estrategia defensiva para resguardar la tranquilidad de la población y proteger las infraestructuras críticas en la capital.