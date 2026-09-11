Mercedes Caicedo: 'No se han eliminado las competencias de los jueces especializados'

“No se han eliminado las competencias de los jueces especializados anticorrupción” dijo Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, sobre la decisión de suprimir la unidad de jueces anticorrupción.

Caicedo analizó la estructura operativa y jurisdiccional de las dependencias judiciales encargadas de procesar delitos de delincuencia organizada y corrupción. Desmintió de manera categórica las versiones sobre un presunto debilitamiento del sistema penal especializado, aclarando que no se han eliminado ni restringido las competencias atribuida a los jueces anticorrupción.

Ademá, indicó que la Función Judicial mantiene firme su compromiso de dotar de respaldo institucional, protección física e insumos técnicos a los magistrados especializados para garantizar la celeridad e imparcialidad en el juzgamiento de causas de alto impacto social.