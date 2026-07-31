Hernán Pérez Loose: 'Ecuador no tiene una industria minera de esas dimensiones'

"Tenemos unos activos geológicos que no son nada diferentes que los de Perú y Chile (...) por qué Ecuador no tiene una industria minera de esas dimensiones", señaló Hernán Pérez Loose, analista político, sobre la minería en Ecuador.

Pérez Loose abordó las oportunidades perdidas, la falta de seguridad jurídica y el potencial de desarrollo que ofrece la industria minera a gran escala en el Ecuador. Cuestionó que, a pesar de contar con una riqueza geológica equivalente a la de grandes potencias mineras globales como Chile y Perú, el país no haya logrado consolidar un sector industrial extractivo de dimensiones similares. Indicó que la inestabilidad normativa, la tramitología paralizante y la falta de consensos políticos han actuado como freno para la llegada de inversiones sostenibles que impulsen el empleo formal, la transferencia tecnológica y la generación de divisas para el Estado.