Juan Carlos Vega: 'Tenemos un presupuesto de alrededor de USD 20 millones para la prevención'

"Tenemos un presupuesto de alrededor de 20 millones de dólares para la prevención y sobre todo para la recuperación en base a insumos, a herramientas, a asistencia técnica", comentó Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, sobre el plan del fenómeno de El Niño.

Vega detalló los recursos financieros, los mecanismos de asistencia y la estrategia de respuesta del gobierno para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario del país. Informó que la cartera de Estado cuenta con un presupuesto asignado de aproximadamente USD 20 millones focalizado de forma directa en acciones de prevención, mitigación y recuperación productiva. Destacó que los fondos se destinarán a la entrega de insumos agrícolas, kits de fertilizantes, semillas resistentes, maquinaria especializada y asistencia técnica continua para proteger la soberanía alimentaria, sostener la liquidez de los pequeños y medianos productores y acelerar la reactivación del sector rural tras posibles contingencias climáticas.