Hugo Yepes: 'No se puede predecir cuándo va a haber un nuevo terremoto'

“No se puede predecir cuándo va a haber un nuevo terremoto, pero sí podemos predecir, que si las estructuras no están bien construidas van a sufrir”, indicó el sismólogo Hugo Yepes.

Yepes analizó la dinámica de los eventos telúricos en la región, la imposibilidad científica de predecir la ocurrencia de un terremoto y el papel determinante de la calidad constructiva en la reducción de riesgos. Advirtió que, si bien la ciencia no puede precisar la fecha ni el lugar exacto de un futuro sismo, sí es posible anticipar con certeza absoluta que aquellas edificaciones informales o sin criterios de sismorresistencia sufrirán severos daños.