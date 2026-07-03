Ismael Quintana: 'El concurso lleva suspendido prácticamente un mes'

“La suspensión prolongada del concurso evidencia una falta de voluntad política real para designar al nuevo Fiscal General del Estado” comentó Ismael Quintana, abogado constitucionalista, sobre el concurso para la selección del Fiscal General.

Quintana cuestionó el estancamiento institucional que rodea al proceso de selección del nuevo Fiscal. Advirtió que el concurso público de oposición y méritos acumula prácticamente un mes en un limbo administrativo y legal, lo que desgasta la confianza ciudadana y la seguridad jurídica del país. Además, indicó que las constantes trabas y recursos legales que paralizan el proceso sugieren que, más allá de los argumentos técnicos, existe un cálculo político que busca dilatar el proceso.