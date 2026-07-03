Santiago Basabe: 'Un país pequeño como el nuestro no debería tener más de cinco fuerzas políticas'

"Un país pequeño como el nuestro no debería tener más de cinco fuerzas políticas a nivel nacional. Tener tantos candidatos lo que hace es dispersar el voto" señaló Santiago Basabe, docente y columnista, sobre las próximas elecciones seccionales.

Basabe examinó las deficiencias estructurales de nuestro sistema electoral de cara a los próximos comicios. Advirtió que la existencia de decenas de movimientos y partidos políticos diluye la calidad de la representación y confunde al electorado. Comentó que un ecosistema político maduro para una geografía y población como la ecuatoriana debería consolidarse en un máximo de cinco posturas claras, ya que la actual sobreoferta de candidaturas fragmenta el voto, debilita la legitimidad de las autoridades electas y traba la gobernabilidad.