Ivo Rosero: 'La liberalización de precios es necesaria, aplicarla ahora sería un suicidio político'

"Ivo Rosero: 'La liberalización de precios es necesaria, aplicarla ahora sería un suicidio político" señaló Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, sobre el precio de los combustibles.

Rosero indicó que el país debe avanzar hacia un esquema de precios de mercado para los combustibles. Sin embargo, advirtió que el contexto social y político actual impide una transición inmediata, sugiriendo que cualquier intento de reforma debe ser estratégicamente planificado para evitar un estallido social.