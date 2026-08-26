Ivonne Baki: 'Trabajar en los tres pilares: seguridad y paz, desarrollo y derechos humanos'

Trabajar en “los tres pilares: seguridad y paz, desarrollo y derechos humanos, hay que concentrarse en eso, pero todos están vinculados”, dice Ivonne Baki, exembajadora de Ecuador en Estados Unidos, sobre su candidatura a Secretaria de la ONU.

Baki presentó los ejes estratégicos de su propuesta de gestión al frente de la ONE. Enfatizó que su plan de trabajo se cimenta en tres pilares fundamentales e interconectados: la consecución de la paz y la seguridad, el fomento del desarrollo sostenible y la garantía plena de los derechos humanos. Destacó que, la resolución de las crisis internacionales contemporáneas exige abordar estos frentes de manera simultánea e integral, entendiendo que la estabilidad geopolítica global resulta inviable sin equidad social, crecimiento económico ni respeto a la dignidad humana.