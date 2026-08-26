Luisa González: 'Lo que diga uno u otro miembro no es la voz de la mayoría'

"Las organizaciones sociales y políticas están conformadas por muchos miembros. Lo que diga uno u otro miembro no es la voz de la mayoría. El momento histórico nos llama a tener madurez política", dice, Luisa González, excandidata presidencial, sobre la objeción a su candidatura a la Prefectura de Manabí.

González analizó el escenario legal y el contexto tras la impugnación presentada en contra de su candidatura a la Prefectura de Manabí. Destacó que las opiniones o posturas individuales expresadas por determinados integrantes dentro de las agrupaciones no representan el consenso, ni la postura oficial de las colectividades. Indicó que la coyuntura actual demanda responsabilidad, serenidad y cohesión por parte de los actores sociales y políticos para priorizar el proyecto territorial y el respeto a la voluntad ciudadana en las urnas.