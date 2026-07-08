Jaime Arellano: 'Queremos que esta Fiscalía no sea instrumentalizada'

"Queremos que esta Fiscalía no sea instrumentalizada ni en contra de opositores ni a favor de partidarios y que haga un trabajo objetivo de investigación criminal y de persecución del crimen organizado y la corrupción en el Ecuador", comentó Jaime Arellano, de la misión de observación internacional del Concurso de Fiscal General, sobre el proceso de selección.

Arellano expuso los pilares técnicos y las expectativas que guían el acompañamiento externo al concurso de selección del nuevo Fiscal General del Estado en Ecuador. Enfatizó que la salud democrática del país depende de la total independencia de su órgano de persecución penal, el cual debe blindarse frente a cualquier intento de uso faccioso o retaliación partidista. Además, indicó que se vigilará rigurosamente que el proceso de oposición y méritos cumpla con estándares de transparencia que aseguren la llegada de un perfil con solvencia técnica.