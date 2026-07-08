Rosa Torres: 'Esta ley está encaminada a desarticular economías criminales'

"Esta ley (de extradición) está encaminada a desarticular economías criminales" indicó Rosa Torres, presidenta de la comisión de justicia de la Asamblea Nacional, sobre la ley de extradición.

Torres comentó sobre el alcance de las recientes reformas normativas orientadas a fortalecer la seguridad nacional y la cooperación judicial internacional. Enfatizó que el espíritu de la Ley de Extradición trasciende la simple transferencia o entrega de reos a jurisdicciones extranjeras; su verdadero núcleo estratégico radica en golpear el patrimonio y los flujos financieros de las organizaciones transnacionales.