John Reimberg: 'Más de 67 objetivos de interés penal y unas 2,1 toneladas de droga incautadas'

A pesar de que el despliegue del toque de queda genera resistencia en ciertos sectores operativamente sensibles, los controles tácticos de la fuerza pública permitieron la neutralización de más de 67 objetivos de interés penal y el decomiso de cerca de 2,1 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, ponderó John Reimberg, ministro del Interior.

El ministro del Interior, John Reimberg, presentó el balance oficial de los operativos de control y de la fuerza pública desplegados en el país durante la vigencia del toque de queda. Reimberg detalló los resultados de las intervenciones tácticas, destacando la neutralización de más de 67 objetivos de interés penal y la incautación de aproximadamente 2,1 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Según Reimberg, la efectividad de las restricciones de movilidad radica en debilitar las capacidades operativas e interrumpir la logística de los grupos de delincuencia organizada, asegurando que la presencia policial y militar coordinada se mantendrá firme para restituir el orden y la seguridad en las zonas prioritarias, señaló el ministro del Interior, John Reimberg.