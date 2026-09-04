John Reimberg: 'El castigo por traicionar el uniforme es la cárcel del Encuentro'

“Que sepan que el castigo por traicionar el uniforme es la cárcel del Encuentro”, resaltó John Reimberg, ministro del Interior, sobre asuntos internos de la Policía.

Reimberg analizó las acciones de depuración y control que se ejecutan al interior de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado e infiltración en las filas policiales. Enfatizó que el fortalecimiento de la disciplina y los asuntos internos es una prioridad categórica de la política de seguridad del Estado.