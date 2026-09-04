Juan Carlos Aveiga: 'Identificamos a personas que venden los medicamentos que reciben'

“Hemos identificado a personas que venden los medicamentos que reciben”., indicó, Juan Carlos Aveiga, ministro de Salud, sobre una irregularidad fue detectada durante la evaluación del sistema de salud.

Aviega reveló los hallazgos identificados durante el proceso de evaluación y diagnóstico del sistema nacional de salud. Señaló que las auditorías operativas permitieron detectar casos de personas y usuarios que comercializan ilegalmente los medicamentos que reciben de manera gratuita a través de la red de hospitales públicos. Indicó que esta práctica no solo atenta contra la sostenibilidad fiscal y el principio de gratuidad de la salud, sino que desabastece a pacientes que requieren tratamientos prioritarios.