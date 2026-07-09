John Reimberg: 'Que demuestren..y no digan que es persecución política'

"Que demuestren (los alcaldes detenidos) que no es verdad de lo que están acusados y no digan que es persecución política" comentó John Reimberg, ministro del Interior, sobre las detenciones a varios alcaldes del país.

Reimberg enfatizó que las acciones lideradas por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado responden a investigaciones técnicas y no a agendas de carácter electoral. Comentó que el uso recurrente del argumento de la victimización política degrada el debate público y debilita la confianza institucional, por lo que instó a los funcionarios procesados y a sus defensas técnicas a centrar sus esfuerzos en la presentación de pruebas de descargo dentro del marco legal vigente.