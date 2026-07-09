José Cabrera: 'Si es que tuviéramos algún inconveniente se podrían repetir las elecciones'

"Si es que tuviéramos algún inconveniente en noviembre, tenemos diciembre, enero, febrero, que se podría repetir (las elecciones) en algún cantón, en alguna parroquia", indicó José Cabrera, presidente del CNE, sobre el adelanto de las elecciones seccionales.

Cabrera detalló los planes de contingencia y la planificación logística del CNE para los comicios seccionales previstos para noviembre. Aseguró que el cronograma técnico ha sido diseñado de manera rigurosa, contemplando ventanas de tiempo estratégicas para resolver cualquier eventualidad operativa, impugnación legal o alteración del orden público que obligue a repetir los sufragios.