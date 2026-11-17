Jonathan Cedeño: 'El Niño podría intensificarse y traer más lluvias a Ecuador en los próximos meses'

Teniendo en cuenta que los indicadores técnicos océano-atmosféricos apuntan a una posible intensificación del fenómeno de El Niño, la frecuencia y magnitud de las precipitaciones podrían incrementarse en el territorio ecuatoriano durante los próximos meses, advirtió Jonathan Cedeño, coordinador de Oceanografía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

Según Cedeño, el monitoreo científico permanente y la ejecución oportuna de acciones de prevención por parte de los gobiernos locales y los organismos de gestión de riesgos resultan fundamentales para mitigar posibles inundaciones, deslaves y afectaciones en la infraestructura productiva y vial.