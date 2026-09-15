Jonathan Cedeño: 'Es poco probable que la situación cambie en el tiempo'

“Es poco probable que la situación diagnosticada cambie sustancialmente en el tiempo”, indicó Jonathan Cedeño, coordinador de la carrera de Oceanografía de la ESPOL, sobre el impacto del fenómeno de El Niño en Ecuador.

Cedeño analizó los modelos predictivos y el comportamiento del fenómeno de El Niño frente a las costas ecuatorianas. Explicó que las variaciones de temperatura superficial del mar y las anomalías atmosféricas registradas muestran un patrón de estabilidad en su intensidad, lo que reduce la probabilidad de un giro drástico en la dinámica climática actual. Además, destacó que aceptar la naturaleza prolongada de estas condiciones es fundamental para que los sectores productivos, acuícolas y gubernamentales dejen de tratar el evento climático como una crisis coyuntural y ejecuten estrategias permanentes de adaptación, prevención e infraestructura resiliente.