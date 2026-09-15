Juan Rivadeneira: 'Hay una disminución en los indicadores de homicidios'

“Hay una disminución en los indicadores de homicidios, pero es un problema enorme que va a tomar tiempo”, dijo Juan Rivadeneira, consultor político, sobre la situación de seguridad de Ecuador.

Rivadeneria señaló que las métricas de seguridad pública, las percepciones de riesgo ciudadano y las dinámicas políticas en torno a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador muestran una desaceleración e indicadores a la baja en la tasa de homicidios intencionales en comparación con períodos críticos anteriores, este avance operacional no debe derivar en un optimismo triunfalista.

Además indicó que, la penetración del narcotráfico y la vulnerabilidad institucional representan un desafío estructural multidimensional cuya resolución sobrepasa los ciclos de gobierno y requiere políticas de Estado sostenidas en el tiempo.