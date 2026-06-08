Jorge Ortiz: 'La Selección nos dará muchas ilusiones'

"La Selección nos dará muchas ilusiones; ojalá sus resultados ayuden a unificar al país" comentó Jorge Ortiz, internacionalista, sobre el impacto social y económico del Mundial 2026.

Ortiz reflexionó sobre el papel que juega la Selección Ecuatoriana de Fútbol de cara a la cita mundialista de este año. Señaló que más allá de las expectativas estrictamente deportivas es enorme valor intangible que posee "La Tri" en el contexto actual, destacando que un desempeño exitoso en el torneo internacional no solo dinamizaría sectores económicos clave como el comercio y el consumo, sino que funcionaría como un unificador social indispensable para fomentar la unidad nacional y el optimismo colectivo.