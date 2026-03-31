Actualizada: 31 mar 2026 - 08:39
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Jorge Peñafiel: 'Las organizaciones políticas pequeñas se verán afectadas'
"Las organizaciones políticas pequeñas se verán afectadas" , destacó Jorge Peñafiel, exasambleísta por Construye, sobre sobre el adelanto del calendario electoral.
El exasambleísta advirtió que el anticipo de los comicios en Ecuador genera una desventaja logística y financiera para los movimientos minoritarios, limitando su capacidad de respuesta frente a los partidos tradicionales.