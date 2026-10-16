Jorge Valenzuela: 'Necesitamos mantener esta cadena productiva lo más funcional posible'

'Necesitamos mantener esta cadena productiva lo más funcional posible en el Ecuador', dice Jorge Valenzuela, presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, respecto al diálogo que habrá entre las industrias y el Gobierno. Asimismo, esperan que la información que entregue el Ejecutivo sea técnica para tomar mejores decisiones.

Valenzuela analizó las expectativas del sector manufacturero y comercial frente a la mesa de diálogo convocada entre el empresariado y el Gobierno Nacional en medio de la coyuntura energética e industrial. Enfatizó la prioridad urgente de preservar la operatividad y continuidad de la cadena productiva en la región central del país para proteger la estabilidad laboral y evitar el desabastecimiento en sectores clave.