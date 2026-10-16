Stephanie Macías: 'El ciudadano necesita herramientas y tiempo para conocer a los candidatos'

“El ciudadano tiene el derecho de contar con las herramientas necesarias y el tiempo suficiente para conocer (a los candidatos)”, señaló Stephanie Macías, consultora en Estrategias de Comunicación y Crisis, sobre los debates electorales.

Macías analizó la efectividad de los debates electorales como mecanismos de fiscalización ciudadana, evaluación de liderazgo y deliberación democrática. Sostuvo que el diseño metodológico de los debates debe orientarse a garantizar que el electorado disponga de insumos técnicos, claridad de respuestas y tiempo suficiente para contrastar los programas de gobierno de cada candidatura antes de acudirá las urnas. Destacó que formatos rigidos, intervenciones hipernormadas o esquemas de confrontación superficial reducen la capacidad de los ciudadanos para ponderar la viabilidad de las ofertas políticas, por lo que instó a revisar la dinámica de estos espacios para convertirlos en verdaderos instrumentos de comunicación pública transparente y voto informado.