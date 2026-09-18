José Chalco: 'Han hecho todo lo inverso esto solo se podía hacer vía ley'

"Han hecho todo lo inverso esto solo se podía hacer vía ley”, dice José Chalco,abogado constitucionalista, sobre la eliminación de Unidades Anticorrupción.

Chalco analizó la constitucionalidad y la validez jurídica de la resolución del Consejo de la Judicatura referida a la reestructuración y fusión de las unidades judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y delincuencia organizada. Comentó de forma categórica que el órgano de gobierno de la Función Judicial ha incurrido en un exceso de atribuciones reglamentarias, señalando que cualquier modificación sustancial en la arquitectura o existencia de la jurisdicción especializada requiere de forma obligatoria una reforma con rango de ley tramitada por el Legislativo.