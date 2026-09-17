José Molina Gallegos: 'La medida del Consejo de la Judicatura no tiene sustento legal'

José Molina Gallegos, abogado penalista, aseguró que la medida del Consejo de la Judicatura de fusionar las unidades anticorrupción no tiene sustento legal.

Gallegos analizó el alcance jurídico y las probables repercusiones institucionales tras la decisión del Consejo de la Judicatura de fusionar las unidades judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y delincuencia organizada. Aseveró que dicha resolución carece de sustento legal y vulnera los principios procesales establecidos en el Código Orgánico Función Judicial y la Constitución. Indicó que alterar la estructura y la competencia territorial o material de estos juzgados especializados no solo genera inseguridad jurídica para las causas en trámite, sino que podría acarrear nulidades procesales en casos de alto impacto y debilitar la capacidad técnica del Estado para sancionar el crimen organizado.