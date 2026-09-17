Paola Pabón: 'Estamos preparados y hemos presupuestado USD 15 millones'

“Estamos preparados y hemos presupuestado 15 millones de dólares de los recursos propios de la institución”, dijo Paola Pabón, prefecta de Pichincha, sobre los recursos para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Pabón detalló la planificación financiera y operativa de la provincia para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño. Ratificó que Pichincha cuenta con una partida presupuestaria de USD 15 millones, provenientes de recursos propios, destinada a la ejecución de obras preventivas, atención de emergencias viales y protección de zonas agrícolas expuestas a deslaves e inundaciones. Destacó que la estrategia contempla la intervención prioritaria en los corredores viales más vulnerables, el mantenimiento de cuencas hídricas y el despliegue de maquinaria pesada para asegurar la conectividad intercantonal y resguardar la seguridad de las comunidades rurales.