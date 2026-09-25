Juan Carlos Blum: 'Vamos a manejarlo de la mejor manera'

“Vamos a manejarlo de la mejor manera”, indicó Juan Carlos Blum, ministro de Energía, sobre los trabajos que el Gobierno realiza para evitar eventuales apagones afecten al sector residencial y comercial.

Blum comentó sobre las contingencias operativas del Sistema Nacional Interconectado e informó sobre los planes gubernamentales articulados para mitigar el impacto del estiaje en la demanda eléctrica nacional. Aseguró que la prioridad técnica del Gobierno Nacional se enfoca en blindar el suministro de energía para los sectores residencial y PyME, evitando la aplicación de racionamientos que afecten la dinámica ciudadana y la productividad comercial. Destacó que, el Ejecutivo ejecuta un monitoreo constante del volumen de las cuencas hidrográficas, acelera la incorporación de generación térmica de respaldo y gestiona la importación de energía con países vecinos para garantizar la estabilidad del servicio de distribución.