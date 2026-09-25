Renato Rivera: 'Hay que tener mucho cuidado con llenar las cárceles de personas'

“Hay que tener mucho cuidado con llenar las cárceles de personas”, comentó Renato Rivera, especialista en crimen organizado, sobre los resultados del toque de queda en Ecuador.

Rivera analizó la efectividad operativa y las implicaciones estructurales de la aplicación del toque de queda y las medidas de excepción en el país. Advirtió que una estrategia punitiva enfocada prioritariamente en la detención masiva por infracciones menores o desacatos corre el riesgo de saturar el sistema penitenciario sin debilitar el mando estratégico ni la capacidad logística de las bandas criminales. Además, señaló que el Estado debe acompañar la presencia militar y policial con inteligencia táctica, investigaciones financieras contra el lavado de activos y un uso racional de la privación de libertad para evitar que los centros de rehabilitación social sigan funcionando como centros de reclutamiento operativo.