Juan Carlos Navarro: 'Esta crisis energética afecta la producción de hoy y afectará las ventas'

Esta crisis energética afecta la producción de hoy y afectará las ventas y los pagos. Lo más fuerte se va a sentir en enero, indicó Juan Carlos Navarro, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias de Ecuador, sobre la desconexión industrial.

Navarro analizó la progresión temporal y el impacto financiero que generan las desconexiones eléctricas a la industrial del país. Advirtió que la afectación no se limita exclusivamente a la paralización temporal de las líneas de fabricación del presente, sino que provocará una reacción en cadena sobre el flujo de caja, el cumplimiento de ventas y la honración de pagos corporativos, cuyo golpe más severo se materializará de forma crítica durante el mes de enero.