Juan Pablo Franco: 'La política de cielos abiertos permitirá que vengan nuevas aerolíneas'

“La política de cielos abiertos permitirá que vengan nuevas aerolíneas. Eso se traduce en nuevas rutas y precios más competitivos para los ciudadanos”, dijo Juan Pablo Franco, director general de aviación civil, sobre la Ley de Aviación Civil.

Franco analizó los alcances y la proyección económica de la implementación de la política de Cielos Abiertos tras las reformas a la Ley de Aviación Civil. Explicó que la flexibilización de los acuerdos bilaterales y la simplificación de marcos regulatorios actúan como un catalizador decisivo para la atracción de aerolíneas internacionales e itinerarios directos hacia el país. Destacó que este incremento en la oferta aerocomercial no solo diversifica las opciones de transporte para los usuarios mediante tarifas más competitivas y mejores frecuencias, sino que dinamiza la industria turística, optimiza la cadena de valor de las exportaciones por vía aérea y consolida la posición estratégica del país en la red de transporte regional.