Roberto Kury: 'La política del Ecuador con otros países se basa en combatir el crimen'

“La política del Ecuador con otros países se basa en combatir el crimen” indicó Roberto Kury, canciller de la República sobre el eje del que el Presidente hablará en la Asamblea de la ONU.

Kury analizó las prioridades de la agenda internacional de Ecuador e informó sobre la postura oficial que el presidente expondrá durante el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Afirmó que la política exterior del Estado ecuatoriano ha situado el combate a la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y el crimen sistemático como el pilar fundamental de sus relaciones bilaterales y multilaterales. Además, destacó la importancia de posicionar la seguridad para estrechar alianzas de cooperación internacional, viabilizar la asistencia técnica y de inteligencia, y captar recursos orientados a consolidar la paz y la estabilidad democrática en el país.