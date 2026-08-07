Juan Sebastián Arango: 'Hay un panorama mejor en términos comerciales y protección de la frontera'

"Va a cambiar mucho la relación entre Ecuador y Colombia porque ahora hay un panorama mejor en términos comerciales y de protección de la frontera", indicó Juan Sebastián Arango, consultor político, sobre la presidencia de Abelardo De La Espriella.

Arango analizó el impacto geopolítico y las perspectivas de cooperación binacional tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia. Señaló un cambio en la dinámica diplomática y económica entre ambos países, destacando que el nuevo escenario político ofrece condiciones óptimas para reactivar el intercambio comercial, atraer inversiones y reforzar los mecanismos de protección integral en la frontera común.