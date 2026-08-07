Luis Alberto Jaramillo: 'Tenemos un crecimiento del 5,2% en productos no petroleros'

"Tenemos un crecimiento del 5,2% en nuestros productos no petroleros. Pero, ojo, si quitamos al cacao, que tuvo un incremento de precios muy importante el año pasado, este crecimiento se dispara al 16%", indicó Luis Alberto Jaramillo, exministro de Producción, sobre el TLC con China.

Jaramillo analizó la evolución de la balanza comercial, el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y la competitividad de la oferta exportable ecuatoriana. Explicó que, si bien las estadísticas generales muestran un crecimiento del 5,2 % en los productos no petroleros, esta cifra requiere una lectura técnica detallada al aislar el efecto distorsionador del cacao, que experimentó variaciones atípicas de precio el año previo.