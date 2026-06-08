Kurth Mendoza: 'El voto rural posee la fuerza para revertir por completo el resultado electoral'

"El voto rural posee la fuerza estructural para revertir por completo el resultado electoral" señaló Kurth Mendoza, periodista y consultor político, sobre las tendencias de voto en las elecciones presidenciales de Perú.

Mendoza analizó las dinámicas geográficas y de participación que definirán la segunda vuelta presidencial en Perú. Advirtió que las proyecciones basadas en encuestas urbanas suelen subestimar el peso del electorado de las zonas rurales del país, un sector que históricamente se moviliza en bloque durante las últimas horas de la jornada y que cuenta con el volumen de sufragios necesario para inclinar la balanza y modificar tendencias que parecían consolidadas.