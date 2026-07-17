Marcela Estrella: 'Para este concurso temporal haya antecedentes disciplinarios'

"Esperaría que para este concurso temporal haya antecedentes disciplinarios y patrimoniales", señaló Marcela Estrella, abogada penalista, sobre las medidas de emergencia implementadas en la Función Judicial.

Estrella advirtió que, si bien la celeridad es necesaria para evitar la parálisis del sistema de administración de justicia, los procesos transitorios no deben transformarse en una vía de escape para evadir el escrutinio ético. Indicó que todo concurso temporal debe incorporar auditorías estrictas de las declaraciones patrimoniales de los postulantes y un cruce minucioso de sus antecedentes disciplinarios, asegurando que los encargados de dictar sentencia cuenten con una trayectoria intachable.