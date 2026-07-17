Santiago Guerrero: 'El partido del domingo va a tener un 40% de argentinos'

"El partido del domingo va a tener un 30% de españoles, un 40% de argentinos y los demás van a ser turistas" señaló Santiago Guerrero, periodista deportivo de Primicias, sobre la presencia de aficionados en la Final de la Copa del Mundo 2026.

Guerrero analizó el ambiente, la logística y la movilización de fanáticos para final la Copa del Mundo 2026. Destacó la expectativa que genera el compromiso definitivo, proyectando que las aficiones de Argentina y España coparán cerca del 70% del aforo del escenario deportivo. Indicó que esta masiva presencia de hinchadas tradicionales garantiza no solo un marco de juego vibrante y apasionado en las tribunas, sino también un altísimo impacto económico y de consumo en la ciudad sede, consolidando al evento como un fenómeno social sin precedentes.