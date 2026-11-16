Actualizado: 16 nov 2026 - 09:19
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Matías Karlsson: 'Todavía no se puede descartar que haya sido un ataque cibernético'
Dado que aún no existen elementos concluyentes para atribuir las masivas cancelaciones de vuelos en Estados Unidos únicamente a fallas operativas o de actualización de sistemas, resulta prematuro descartar un ataque cibernético contra la infraestructura crítica del transporte aéreo, advirtió Matías Karlsson, especialista en Inteligencia Artificial.
Según Karlsson, la alta interconexión digital de las plataformas aeronáuticas exige auditorías forenses exhaustivas y protocolos de ciberseguridad más robustos para blindar las operaciones frente a amenazas externas o colapsos sistémicos.