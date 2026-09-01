Mauricio Torres: 'Nosotros (Contraloría) estamos cumpliendo con todo lo que dispone la ley'

“Nosotros (Contraloría) estamos cumpliendo con todo lo que dispone la ley, ya es la Fiscalía y la Función Judicial la que tiene que intervenir y completar lo que le corresponde”, dice Mauricio Torres, Contralor General del Estado, sobre informes de responsabilidades.

Torres analizó el alcance de los exámenes especiales de la entidad y la tramitación de los Informes de Responsabilidad Penal. Enfatizó que la Contraloría actúa con estricto apego al marco legal vigente al detectar irregularidades en el uso de recursos públicos y remitir los hallazgos a las instancias competentes. Además, señaló queuna vez concluidos y notificados los informes, la responsabilidad de impulsar las investigaciones penales, formular cargos y sancionar a los involucrados recae de forma exclusiva en la Fiscalía General del Estado y los órganos de la Función Judicial, por lo que resulta indispensable una articulación interinstitucional célere y eficaz para evitar la impunidad.