Mauricio Torres: 'Estamos sacando cerca de 20, 30, hasta 40 indicios penales por mes'

"Estamos sacando aproximadamente cerca de 20, 30, hasta 40 indicios penales por mes, de acuerdo a los exámenes que estamos realizando", indicó Mauricio Torres, Contralor General del Estado, sobre exámenes a declaraciones patrimoniales.

Torres comentó sobre la intensificación del control gubernamental y la auditoría forense a los patrimonios de los servidores públicos. Advirtió que los procesos de control técnico y cruce de bases de datos reflejan un incremento sustancial en el hallazgo de irregularidades financieras y presuntos enriquecimientos ilícitos.