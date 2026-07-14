Mercedes Caicedo: 'En cada etapa del proceso se garantiza transparencia'

"En cada etapa del proceso de selección de jueces nacionales va a garantizarse la transparencia" señaló Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, sobre concurso para renovar la Corte Nacional.

Caicedo detalló los mecanismos técnicos, legales y procedimentales que guían el trascendental proceso de selección de las nuevas juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Enfatizó que el principal objetivo de la actual administración es devolverle la total legitimidad e institucionalidad a la función judicial.