Merlyn Casanova: 'Estamos trabajando en esta marca país'

"Estamos trabajando en esta marca país 'Cacao ecuatoriano, naturalmente el mejor del mundo' y adicional a eso ya existen productores que están trabajando en chocolates y en derivados de cacao", dice, Merlyn Casanova, directora ejecutiva de Anecacao, sobre la situación del cacao en Ecuador.

Casanova analizó el momento estratégico que atraviesa el sector agroindustrial cacaotero y las acciones impulsadas para consolidar su liderazgo global. Destacó el desarrollo de la marca país “Cacao ecuatoriano, naturalmente el mejor del mundo”, una iniciativa enfocada en resaltar la calidad de origen, la sostenibilidad y el perfil sensorial único del grano nacional.